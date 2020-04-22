شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الوادي الجديد بعد إصابة 3 بـ«كورونا».. و5 حالات جديدة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد حالة الطوارئ القصوى، الأربعاء، بعد تأكد إصابة ٣ مواطنين بفيروس «كورونا» بمدينة الداخلة بينهم ممرض بمستشفى الداخلة العام.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه تم تجهيز ٣ أماكن بمستشفى العزل بأبوتيج لاستقبال المصابين بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة، حيث أن الحالات الثلاثة أصيبت بالفيروس نتيجة اختلاطهم بأحد المرضى الذي قدم إلى المستشفى من منطقة الفرافرة لتلقى العلاج خلال الأسبوع الماضى، وتم تشكيل فرق طبية لتتبع المخالفين للحالات المصابة للحيلولة دون انتشار المرض.

وفي سوهاج، كشفت مديرية الشؤون الصحية عن عزل 300 وحدة سكنية بقاطنيها من العاملين بمصنع السكر بمدينة جرجا، بعد تأكد إصابة عامل البوفيه بالمصنع «59 سنة» بالفيروس.

وقالت المديرية في بيان لمركزها الإعلامى، إن إدارة الطب الوقائي بالمديرية، نفذت إجراءات العزل المنزلي لجميع أسر العاملين بالمصنع داخل الوحدات السكنية التابعة للمصنع، كما قامت الفرق الطبية بالتعاون مع شركة مياه الشرب برش وتطهير المصنع، والمنطقة السكنية للعمال، ومنطقة الجزيرة مقر إقامة المصاب، كما قامت بتنفيذ إجراءات العزل المنزلى لأسرته، وعمل حصر بالمخالطين له بمنطقة سكنه، لافتة إلى أن العزل سيستمر لمدة أسبوع فقط نظرًا لأن آخر تواجد للعامل المصاب فور ظهور الأعراض عليه كان منذ أسبوع، حيث أعطى المصنع أجازة للعمال بعدها لنفس المدة وأغلقت منطقة سوهاج الأزهرية، معهد قرية بنجا الإعدادي والثانوي للبنين كإجراء إحترازي عقب وفاة مدرس مصاب بالفيروس يعمل بالمعهد، تمهيدا لتعقيم المعهد ورشه بالمطهرات.

وفي القليوبية، أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 77 شخصًا بعد خروج إسراء محمود 23 عامًا من محافظة المنوفية، ممرضة، بعد تماثلها للشفاء من الفيروس بعد سلبية عينة التحاليل الخاصة بها مرتين متتالين.

وفي كفرالشيخ، بلغ إجمالي الاصابات الإيجابية ٥٤ حالة، بعد أن كشفت نتائج التحاليل إصابة ٥ حالات جديدة بفيروس وانتقلت أجهزة الطب الوقائي إلى مكان إقامة الحالات الإيجابية الخمسة الجديده وتم أخذ مسحات من المخالطين لهم، لبيان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه، وأشرف الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام مرفق الإسعاف على نقل الحالات الخمسة المصابة بالفيروس إلى مستشفي العزل ببلطيم.

وفي الغربية، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، تحسن 14 حالة وتحولها من إيجابي إلى سلبي وخروج 3 حالات بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة الجامعية، مشيرًا إلى أنه سيتم أخذ آخر عينة من 11 حالة أخرى وبعد ظهور نتائج التحاليل خلال 48 ساعة يقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي إلى منازلهم.

وفي الدقهلية، احتفل الأطباء والطواقم الطبية بالحجر الطبى بالمدينة الجامعية بالمنصورة، بخروج 18 من المصابين بفيروس كورونا بينهم أطفال من الحجر الصحى بالمدينة بعد شفائهم تماما من فيروس كورونا. ووزع الأطباء والطاقم الطبى الفوانيس على المتعافين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم كما وزعوا الشيكولاتة والحلويات بمناسبة شفائهم، وانطلقت الزغاريد في ارجاء المدينة احتفالا بالشفاء.

وعلى الصعيد نفسه، خرجت 16 حالة بينهم أطفال من الحجر الصحى بمستشفى تمى الأمديد، وقامت الفرق الطبية بتوزيع الفوانيس عليهم احتفالا بخروجهم.

وفي قنا، قررت مديرية الصحة تحويل مصابين لمستشفى العزل بإسنا بمحافظة الأقصر بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، وتبين أن المصابين يقيم أحدهما بقرية الزمر بمركز أبوتشت والآخر بمدينة قنا.

ومن ناحية أخرى انتقل فريق من الطب الوقائي تابع للإدارة الصحية بأبوتشت ومدينة قنا وتم فحص المخالطين للحالات المصابة وسحب عينات منهم لتحليلها وتم التنبية عليهم بضرورة الامتثال بالطوارئ في حالة ظهور أعراض المرض عليهم كما تم تطهير المناطق التي ظهرت بها الحالات وتعقيمها.

وشهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، البرنامج التدريبى للأطباء بمستشفيات العزل بقفط على استخدام أجهزة التنفس الصناعى وانعاش القلب الأساسى والمتقدم.

وفي المنيا، أعلنت مديرية الصحة اكتشاف مصاب جديد بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، أمين شرطة مخالط قادم من الاقصر، وتم حجزه بمستشفى حميات العدوة وإجراء الفحوصات اللازمة له وإجراء المسحات والعينات التي أكدت إصابة بالوباء وتم نقل المصاب إلى مستشفى الحجر الصحي بملوي، وتم إجراء عمليات تعقيم لمنزله.

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وبدأت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، بالتنسيق مع مديرية الصحة إنهاء إجراءات تجهيز ٢٥٠ سرير بالمدينة الجامعية للطلبة بحي الاختصاص لتكون مركزا لعلاج مصابي كورونا تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وقرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات لدعم مصابي كورونا وكان هو أول المتبرعين .

وأعلن الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة، إلغاء الحظر الصحي عن قرية منشية نيازي بمركز مغاغة عقب انتهاء مدة الحجر وتعافي مصابي القرية الخمسة من الوباء وعدم ظهور حالات جديدة .

وفي البحيرة، قامت الوحدات المحلية لمراكز دمنهور والدلنجات ورشيد وكوم حمادة، برئاسة اللواء أحمد على مرزوق، بتنفيذ عده حملات للتأكيد في قرى المركز للتأكيد على الإلتزام بغلق المحال في المواعيد المقررة، وكذلك منع الزحام، أسفرت عن غلق 6 محال وفض 6 أسواق.

وفي السويس، واصلت ادارة الحماية المدنية برئاسة العميد محمد نبيل اعمال التعقيم والتطهير لعدد من شوارع المناطق الشعبية بحي الاربعين منها شارعي احمد عرابي والنيل.

وفي الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، استمرار أعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها المحافظة بكافة المنشآت الحكومية، والأماكن العامة بالمحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المشاركة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي الإسماعيلية كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة عن عدم تسجيل المحافظة أي حالات إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالى واستقرار عدد حالات مصابى كورونا عند 15 حالة بعد خروج حالة من منطقة عزبة اللبن الخاضعة للعزل الطبى بالتل.

من ناحية اُخرى، كلف المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة، رؤساء القرى والاحياء والمدن التي ظهرت فيها حالات إصابة بإجراء تعقيم شامل للمواقع التي ظهرت فيها وتوفير الدعم الغذائى اليوم لهم وللأسر الخاضعه للعزل الطبى والتخلص الآمن للقمامة الخاصة بتلك الأسر وفقا لشروط ومعايير وزارة الصحة.