شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يكلف سكرتير المحافظة بزيارة أسرة مصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، بزيارة أسرة الحالة المصابة بفيروس كورنا بعزبة السلام للاطمئنان عليهم، مع تكليف مديرية الصحة بعمل الكشف الحرارى على الأطفال بالمنطقة، ورفع الوعى الصحي لدى الأهالي وبث روح الطمأنينة مع تأكيد أن الإصابة ليست تهمة للمصاب أو ذويه، وكيفية التعامل مع أي أعرض مرضية، حيث تم إعطاء الأهالي رقم سيارة الإسعاف والطب الوقائي بمديرية الصحة للاتصال فورا في أي شكوى مرضية.

وأشار «شعيب» إلى حرص المحافظة على الاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم، موضحا الإجراءات التي تمت من خلال الجهات المعنية مع الحالة المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لها منذ اكتشاف الحالة مع اخذ الاحتياطات وتوفير احتياجاتهم، دون الحاجة لأي احتياجات خارج العزل حفاظا على سلامتهم وسلامة المحيطين لهم، حيث تم توزيع 100 كرتونة مواد غذائية على المخالطين للحالة والمتواجدين حاليا بمنزلهم لقضاء فترة العزل.

من جهته، أكد الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تحسن الحالة المصابة وتماثلها للشفاء، وكذلك الاطمئنان على جميع أفراد أسرة الحالة، وبث الطمأنينة بعد التأكد من سلامة الجميع، ومتابعة توافر كافة الخدمات لهم.

وأوضح «عبدالغنى» أنه فور اكتشاف الحالة، الأسبوع الماضي، بعد الاشتباه بها بمستشفى الصدر، تم إجراء تقصى وبائى وعزل المخالطين لمنزلين محل المخالطين للحالة وأختها بإجمالى 14 فرداً، وتم الإسراع في إجراءات التطهير بأماكن المخالطة التي ترتادها الحالة سواء محل الإقامة أو العمل، مع المتابعة اليومية مرتين لجميع المخالطين بمحل اقامتهم، كما تم العمل على رفع الوعى الصحي والتثقيفي للأهالى المحيطين بالحالة حول كيفية الوقاية أو التعامل مع أي أعراض، وجارى استكمال المتابعة اليومية لهم لحين انتهاء فترة العزل.

بدوره، أشار الأستاذ فتحى الجمل، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، إلى العمل على توفير احتياجات المخالطين للحالة ومساعدتهم على قضاء فترة العزل بمواد غذائية، منها (16 كجم سكر – 16 كجم أرز – 16 كجم مكرونة – 4 كجم سمن – 4 كجم لحوم – 4 كجم عدس – 4كجم لوبيه – 4 كجم بلح – 4لتر زيت)، ومبلغ مالي نقدا للأسرة بالإضافة إلى الخضار والفاكهة مع التوصل مع إحدى المحلات التجارية المجاورة لدعم الأسرة بما يحتاجونه خلال فترة العزل على نفقة مديرية التضامن.

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