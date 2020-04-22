شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة تعقيم ذاتي لديوان عام محافظة البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهدى أحد رجال الأعمال بوابة تعقيم ذاتي لتعقيم المترددين على مينى ديوان عام محافظة البحيرة. قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتفقد البوابة، مشيدًا بجميع جهود المشاركة المجتمعية والدور الوطني للعديد من رجال الأعمال والمجتمع المدني في المشاركة بالجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وأشاد المحافظ بوحدة التعقيم، ووجه ببحث توفير بوابات مماثلة لمختلف الجهات والمصالح والمستشفيات لتوفير الحماية والوقاية للمترددين والعاملين بتلك الجهات. بوابة تعقيم ذاتى لديوان عام محافظة البحيرة بوابة تعقيم ذاتى لديوان عام محافظة البحيرة بوابة تعقيم ذاتى لديوان عام محافظة البحيرة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 3,490

تعافي 870

وفيات 264

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