شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد الحوفي على مدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، ابن مدينة دمنهور، على مدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية العسكرية تخليدا لذكراه. وقال محافظ البحيرة إن «الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى ابدا تضحيته بحياته فداءا للوطن ومصر لم ولن تنسى أبنائها، وأن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,490

تعافي 870

وفيات 264

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