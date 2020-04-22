شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فحص العائدين من السعودية في مطار مرسى علم.. ونقلهم جوًا إلى فنادق الحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى مسؤولو الحجر الصحي في مطار مرسى علم من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للركاب العائدين على متن طائرة مصر للطيران القادمة من السعودية، وجرى تطبيق إجراءات الفحص الطبي الكامل لهم، وتم نقل المصريين العائدين على متن الطائرة إلى الفنادق المجهزة للحجر الصحي ووصول الفرق الطبية لمتابعة الحالة الصحية لهم وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية.

كان مطار مرسى علم الدولى استقبل، مساء الأربعاء، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلة استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها 295 مصرى لاخضاعهم للحجر الصحي باحد فنادق مرسي علم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد الرحلة هي الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، حيث وصلت أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكبا عالقين في لبنان، الثلاثاء، ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصريين في عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.