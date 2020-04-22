بدء التشغيل التجريبي للنموذج الروسي ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم اليوم الأربعاء بدء تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع ترانسماش هولدنج على خطوط هيئة السكك الحديدية المختلفة، لمدة شهرين طبقًا للاشتراطات الفنية وشروط الاختبار .

وأضافت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن اتفاقية القرض الخاصة بتوريد 1300 عربة دخلت حيز النفاذ من تاريخ 9/4/2020، مضيفًا أن شركة ترانس ماش قد بدأت في الإنتاج الكمي الفعلي لعربات الدرجة الثالثة ومنتظر شحن أول دفعة بنهاية شهر مايو 2020.

وأشارت إلى أن الصفقة ستساهم بشكل كبير في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري وسيساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكفأ تتمثل في تعظيم وتعزيز أسطول الهيئة بـ1300 عربة ركاب، للوصول لمستوى خدمة أفضل وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحديث الشامل لمنظومة السكة الحديد.