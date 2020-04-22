مكتبة الإسكندرية تعلن نتيجة مسابقة الأبنودي لشعر العامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت مكتبة الإسكندرية، النتيجة النهائية لجائزة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية" ويوافق إعلانها ذكرى رحيل الأبنودي في 21 أبريل.

وقيمت لجنة التحكيم أعمال المتسابقين بنظام الدرجات طبقًا للشروط المعلن عنها سابقًا، تلا ذلك إعلان القائمة القصيرة في ذكرى ميلاد الشاعر الكبير يوم 11 أبريل، ثم اختيار الفائزين.

واعتمد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، النتيجة النهائية بمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها.

وحصل خلف قرني جابر عبدالعظيم، عن ديوانه "عيل بيطير غناويه للقاهرة" على المركز الأول في فرع شعر العامية، وكان المركز الثاني من نصيب أحمد محمد مصطفى عبدالحي، عن ديوانه الهزيمة الكاملة.

وبالنسبة لفرع الدراسات النقدية، حصلت الدكتورة كاميليا عبدالفتاح حفني عامر، عن دراستها النقدية "مقومات السرد في الشعر الحكائي، أحمد سماعين للأبنودي نموذجًا- دراسة تحليلية" على المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني عمرو أحمد محمد محمد العزالي، عن دراسته النقدية "من روافد إنجاز الخصوصية في مشروع الأبنودي الشعري".

وانتهت اللجنة إلى أن الفائزين قدموا إسهامًا مهمًا، فقد صور جابر في ديوانه "عيل بيطير غناويه للقاهرة" الاغتراب داخل المدينة بعذوبة وعفوية، وبلغة شعرية خالية من الشحوم البلاغية والإيقاعية، فالشاعر يحمل تراثًا شجيًا وخبرات مرتبطة بتفاصيل أهل الصعيد وثقافة مرتبطة بالواقع وتفاصيله اليومية وخفة ظل لا تخفى على أحد ومعرفة بتراث شعر العامية وحس غنائي خفي.

Advertisements

وأهم ما يميز ديوان أحمد عبدالحي "الهزيمة الكاملة" هو حالة الألفة التي يشعر بها القارئ، والشاعر وحيد وغريب ومحاصر مثل معظم شعراء جيله، ومع هذا قادر على القفز والرقص على إيقاعات مألوفة ولكنها تكشف عن هموم إنسانية رقراقة.

وتقصت كاميليا في دراستها المغامرات الفنية التي تتخطى الحدود التقليدية للشعر في النص الشعري "أحمد سماعين" من خلال تحليل عدد من الظواهر المهمة في هذا النص، تتصل ببنائه وشخصياته وتمثيلاته الرمزية وفضائه السردي، وقدرته على توظيف الأزمنة والأماكن المتنوعة.

وتكشف دراسة العزالي عن أبعاد مهمة وأساسية من الأبعاد التي صاغت ملامح الخصوصية الفنية التي تميّز شعر عبدالرحمن الأبنودي، من خلال مجموعة من المصادر التي كانت ماثلة وراء هذه الخصوصية، وحاضرة حضورًا لافتًا في بلورة رؤية الأبنودي الشعرية بوجه عام.

يذكر أن الفائز الأول في كل من الفرعين يحصل على 30 ألف جنيه، ويحصل الفائز الثاني على 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى شهادات التقدير والدروع، كما يحصل الفائزون الوارد أسمائهم بالقائمة القصيرة على شهادات تقدير ودروع.

وثمن مجلس أمناء جائزة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، جهود الشعراء والباحثين، وتمنى أن تكون هذه الجائزة رافدًا متجددًا لمواهب مصرية لا تنضب.

وتعد هذه الدورة هي الثانية للمسابقة التي تنقسم إلى فرعين، الفرع الأول لجائزة الشعر العامية، ويتطلب أن يكون الديوان المتقدم للمسابقة مطبوعًا وبالعامية المصرية، أما الفرع الثاني للجائزة فهو في الدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبدالرحمن الأبنودي.