إجراءات أكثر قسوة وخطة لإعادة العالقين.. ماذا قال الرئيس السيسي عن كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل تطورات فيروس كورونا داخل مصر منذ بداية ظهوره.

وقال السيسي، على هامش افتتاح محطة المعالجة في المحسمة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء: كنا حريصين على معالجة الأزمة بشكل علمي هادئ للحفاظ على مكتسبات خلال الـ5 سنوات الماضية ونحفظ كثير من المصريين لإيجاد فرصة عمل.

وتابع الرئيس: أنا كان بدي النهاردة أتكلم عنه باختصار شديد علشان تبقوا عارفين الخطوات اللي تمت أو التطورات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت.

وأكد: خلال الأسبوع الأول كان عدد المصابين 80 و2 وفاة، وبعدين الموضوع تطور لـ176 حالة و5 وفيات في الأسبوع التاني، ثم الأسبوع التالت 239 إصابة و17 وفاة، والأسبوع الرابع 390 إصابة و34 وفاة، والخامس 834 إصابة و60 وفاة، والسادس 974 إصابة و78 وفاة.

وأوضح الرئيس: علشان نكون في تطورات متابعة الفيروس وتأثيره منتبهين إننا إن كنا حققنا نجاح خلال الفترة اللي فاتت مش عايزين خلال الأسابيع القليلة القادمة نفرض إن إحنا نجحنا فيه.

وطالب المصريين، بضرورة الاتتباه والتطهير والبعد عن التجمعات للقضاء على فيروس كورونا، قائلا: من فضلكم انتبهوا للموضوع خلال الفترة الحالية ونحرص اكتر مما كنا عليه ".

وقال السيسي: يمكن يكون في تطورات متابعة الفيروس وتأثيره، إذا كنا حققنا نجاحا خلال الفترة الماضية مش عاوزين إن احنا خلال الأسابيع القليلة القادمة نفقد اللي احنا نجحنا فيه.

وتابع الرئيس: داخلين على شهر رمضان، وفي ناس كتيرة هتبقى متحسبة، وبقول خلونا نقدر نتعامل مع الفيروس وتطوراته بالشكل اللى ميفزعش المصريين، وميوقعش فيهم خسائر.

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وأضاف: من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا أكتر وثقافة التباعد والتطهير والبعد عن التجمعات، سواء في وسائل المواصلات أو غيره أرجو إنها تزيد الفترة اللي جاية علشان نفضل نحقق المعدل ما يعملش فينا أثر كبير، لو الأمر تطور هنعمل إجراءات صعبة وقاسية أكثر من كده بكتير.

وقال السيسي، إن الدولة حريصة على تأمين العمالة الموجودة في المشروعات القومية، بمزيد من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح: حرصنا على توفير التأمين اللازم في كل المواقع وهنأمن أكتر، أي حد عايز يتشغل اتفضل اطلع العاصمة الجديدة والمنصورة والعلمين، فيه شغل، عشان نرجع للمعدلات، ده غير مشروع تبطين الترع، بنتكلم على عدد كبير جدًا في نطاقات القرى، وهنبدأ فيه عشان نقدر نعمله خلال السنتين اللي جايين، الحكومة بتشتغل عشان معدلات النمو، واللي تأثرت كتير بسبب الظروف، بس لازم تبقوا معانا.

ووجه السيسي، الشكر إلى كل العاملين في القطاع الصحي قائلا: بوجه لكم كل الاحترام والتقدير وأرجو قبول شكري وأتمنى من الله أن يحفظكم.

وطالب الرئيس، الأطباء والأطقم الطبية والتمريض وكل العاملين في المستشفيات بضرورة التنبيه أكثر من حيث الوقاية والتطهير والتعقيم واحنا محتاجين لكم علطول مش دلوقتي بس وخسارتكم خسارة كبيرة لنا.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إعداد خطة لعودة كل المصريين العالقين في الخارج، بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الهجرة والخارجية والداخلية والدفاع والصحة.

وأشار إلى أن عدد المصريين العالقين في الخارج، 3 آلاف و500 مواطن، مؤكدًا: نحن ملتزمون بعودة كل العالقين، وهييجوا في أقرب فرصة، بس عايزين الناس تساعدنا، لازم لما ترجع تدخل حجر صحي، لازم يبقى متواجد في إقامة جيدة.

وقال الرئيس: أنا بطمن كل المصريين اللى بيسمعوني حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم.