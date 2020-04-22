"عبد العال": الحجر المنزلي بسبب "كورونا" سيخلف حالات اكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعرب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن شكره لرؤساء اللجان النيابية النوعية التي تواصلت مع الجماهير في دوائرهم والحكومة في ظل الظروف الراهنة الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ودعا عبدالعال، الوزراء المختصين إلى ضرورة الحضور إلى البرلمان خلال مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بوزاراتهم، وقال إن هناك ظروفاً قد تمنع أحيانا حضور الوزير، ولكن حضور الوزراء للمجلس ضرورة وغيابهم غير مقبول، فالمجلس موجود ويعقد جلساته ويناقش مشروعات قوانين واتفاقيات مهمة وأرجو ألا يتصرفوا وكان المجلس غير موجود.

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وأضاف: المجلس مستعد للاجتماع والتشريع بشكل مستمر، وعدم الحضور غير مقبول وفقا لنصوص الدستور خلال مناقشة مشروعات القوانين.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، أنه سيقوم بإبلاع رسالة رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، عبدالهادي القصبي، إلى ضرورة احترام النفس الإنسانية وهو ما ظهر جليًا في مشروع القانون، وأعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ونبه رئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون جاء الوقت المناسب وأن تخصص "الطب النفساني" تخصص طبي مهم، لافتا إلى أن الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا حاليًا سيخلف حالات اكتئاب تستلزم تقدم العلاج النفساني لها.​