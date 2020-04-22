نشرة الحوادث المسائية.. إصابة 53 شخصا في حادثين ومساعدات "كلنا واحد" قبل رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-3 وفيات و 25 مُصابًا في حادث أتوبيس "صحراوي المنيا"

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرين، إثر تعرضهم لحادث سير، خلال استقلالهم أتوبيس بمحافظة المنيا.

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-إصابة 28 شخصًا في تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 28 شخصًا في تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى نصف نقل "جامبو "، محملتين بعمال في بني سويف.

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-"قبل رمضان".. الداخلية توجه قوافل بالمحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين(فيديو)

واصلت مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية، بدءًا من مطلع الشهر الحالي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.

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-مصنعة من مواد رديئة.. إحباط ترويج 12ألف كمامة مجهولة المصدر في الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة 4 أشخاص بأكتوبر، بحوزتهم 12 ألف و500 كمامة طبية "مجهولة المصدر".

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-ضبط مدير مخبز استولى على مليون و240 ألف جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لاستيلائه على مبلغ مليون و240 ألف جنيه مقابل انتاج وتصنيع الخبز دون انتاجه فعلياً عن طريق التلاعب.

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-وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء وقيادات الدولة بشهر رمضان الكريم

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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-تصديًا لـ"كورونا".. ضبط مديرة صيدلية ومسئول شركة بحوزتهما مستلزمات طبية مهربة ومجهولة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المديرة المسئولة عن صيدلية بمحافظة القاهرة، لحيازتها (500 ألف قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض–3298 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة جوانتي" –98 عبوة مستلزمات طبيبة "كحول طبي– جيل معقم طبى") مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، بداخل مخزن مجاور للصيدلية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

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-بقيمة مليون و800 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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-سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات المحلية والأجنبية بكفر الشيخ

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، من ضبط أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة لقيامهم بترويج عملات مُقلدة على محال قرى مركز شرطة كفرالشيخ .

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-السيطرة على حريق بمغلق أخشاب في الخانكة (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بمغلق أخشاب، بجوار الطريق الدائري، بدائرة مركز الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.

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-قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصريين بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وكبار رجال الدولة بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

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-نادي القضاة يثمن توجيه السيسي بإطلاق اسم الشهيد هشام بركات على ميدان رابعة

تقدم مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه بإطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.

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