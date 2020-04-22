قبل رمضان.. «الإفتاء» توضح أوضاع الوقوف لصلاة الجماعة في المنزل (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، طرق أداء صلاة الجماعة في المنزل قبل شهر رمضان الكريم، في ظل إغلاق المساجد ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الإفتاء أكثر من طريقة للصلاة وخاصة لصلاة التراويح، وتتمثل في: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 3,490

تعافي 870

وفيات 264

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