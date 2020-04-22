شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شهر الصوم.. مواعيد عمل المخابز و معارض «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين، إجراءات وخطة الوزارة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال في تصريحات لنشرة «dmc» إنه تم مد عمل منافذ معارض «أهلًا رمضان» حتى 10 مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات للتأكد من استقرار الحالة التموينية داخل المحافظات وعلى كافة الأصعدة.

وأضاف أن الوزارة ومديريات التموين دائمًا ما يكون لديهم خطة عمل أثناء شهر رمضان المبارك، على رأسها انتظام مواعيد عمل المخابز طوال اليوم وفقاً للقواعد التي وضعتها الوزارة.

وأوضح أن عمل المخابز سيكون من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى بعض المخابز يكون لها استثناء بالعمل حتى التاسعة مساء، نظرًا لقلة عدد المخابز في منطقتها الجغرافية وذلك بالإتفاق مع الجهات المختصة.

ولفت إلى أن وزارة التموين وجهت بالتأكد من توافر الدقيق التمويني داخل المخابز لصرف الخبز للمواطنين، مضيفًا أن وزارة التموين وجهت مديرياتها على مستوى الجمهورية بتنظيم المواعيد وفقًا لطبيعة المنطقة المتواجدة بها دائرة المخابز منعاً للتزاحم من قبل المواطنين.

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