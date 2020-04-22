شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقيى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم.

وأعرب الرئيس عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمملكة البحرين الشقيقة، كل التوفيق والازدهار.

وتناول الاتصال سُبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة، ومواصلة العمل على الدفع قدماً بالتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.