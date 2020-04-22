شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في روما تضيء مبناها بألوان علم إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت السفارة المصرية في إيطاليا، بناء على توجيهات من هشام بدر، سفير مصر في روما، بإضاءة الواجهة الأمامية للمبني بألوان العلم الإيطالي للتضامن وتهنئة الشعب الإيطالي بمناسبة عيد التحرير الذي يوافق يوم ٢٥ أبريل.

كما قام بعض أبناء الجالية المصرية في روما بوضع بعض اللافتات على البوابة الخارجية للسفارة المصرية لتأكيد التضامن مع الشعب الايطالي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دول العالم المختلفة جراء انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن انتشرت لافتات في شوارع العاصمة الإيطالية روما، تحمل رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا، وذلك بعد إرسال مصر مساعدات طبية عاجلة إلى إيطاليا لدعم الشعب الإيطالى في ظل انتشار كبير لوباء كورونا.

جدير بالذكر أن مصر أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى دولة إيطاليا لدعم الشعب الإيطالى في ظل انتشار كبير لوباء كورونا في هذا البلد.

وعبر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، عن شكره لمصر وشعبها على المساعدات الطبية، مؤكدا خلال حديثه مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد تقدير الشعب الإيطالى للمساعدات المصرية.

Advertisements