شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: سأصلى الجمعة أول يوم رمضان ظهرا فى منزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيصلى الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك ظهرا فى منزله، قائلاً: "بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية سأصلى الجمعة 1 رمضان 1441هـ ظهرا في بيتى .. صلوا في بيوتكم"

وكان وزير الأوقاف أكد أن صلاة الجمعة تدخل فى إطار الولايات العامة التى لا تنعقد إلا بإذن ولى الأمر أو من ينوب عنه وفى المساجد التى تحددها جهة الولاية المختصة، ولا تنعقد فى غير المساجد الجامعة، التى تحددها جهة الاختصاص، وهى فى عصرنا الحاضر وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية أو الجهة التى تسند إليها إدارة شئون المساجد فى الدول التى ليس بها وزارات أوقاف أو شئون إسلامية، وإقامة الجمعة بالمخالفة لذلك افتئات على الدين والدولة".

وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أعلن نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.

وقال فى بيانه الذى ألقاه منذ قليل من مكتبه بدار الافتاء حيث جاء نص البيان: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافق الثانى والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

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وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.