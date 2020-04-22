شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. اضغط على اللينك وعيش جولة افتراضية داخل المجموعة الهرمية للملك زوسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة للمجموعة الهرمية للملك زوسر بسقارة، حيث تم إطلاق هذه الجولة بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وإحدى الشركات، ويمكنك القيام بجولة من الضغط هنا

وتشمل المجموعة الهرمية للملك زوسر بسقارة 10 عناصر معمارية، أهمها بهو المدخل وبهو الأعمدة المشكل من 40 عمود في صفين والفناء المفتوح والهرم المدرج بارتفاع 60 متر والمقبرة الجنوبية وبيتا الجنوب الشمال وأماكن الطقوس بفناء الـ حب سد –إحتفال يهدف إلي تجديد حكم الملك تجديد شبابه– والمكان المخصص الملك للاحتفال بهذه المناسبة الهامة والمعبد الجنائزي وحجرة السرداب.

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وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.

وقدمت وزارة السياحة والاثار عدد من الجولات الافتراضية فى مقابر ملكية وعدد من المناطق الاثرية والمعبد اليهودى بمصر القديمة، كما قدمت ثلاث جولات ارشادية لعدد من القطع الاثرية بالمتحف المصرى بالتحرير منها تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.

وكانت الوزارة اطلقت امس زيارة افتراضية لمقبرة الاخوين بسقارة ايضا، وتخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره.