شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد طرق نحر الجمال وحيل إقناعه بدخول المجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365، طرق نحر الجمال بمجزر البساتين، بالقاهرة، وللجمل طرق خاصة، نظرا لقوته وذكائه وشدة غضبه إذا اكتشف الأمر ورأى السكين، كما أنه يرفض دخول المجزر ويتم سحبه بالقوة، أو بطرق أخرى .

ومن بين الحيل التى يتم إدخال الجمل للذبح هى جره، وهو قعيد مقيد للداخل بالقوة، ومن الممكن نحره وهو قعيد أو نحره وهو واقف، ويتم النحر بشكل سريع حتى لا يرى الجمل السكين .

والطريقة الأخرى، التى يتم إقناع الجمل لدخول عنبر الذبح ، وجود جمل بشكل دائم فى المجزر يطلقون عليه الدليل وكل مهمته أن يسير بالجمال ويقودهم من مكان حجزهم خارج العنبر، لداخل العنبر ولكنه يتركهم بالداخل ويخرج من الباب الأخر ولا يتم ذبحه .

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ويوضح الدكتور عصام السيد، مدير الشئون البيطرية بمجزر البساتين، طريقة النحر، وهى تتم من نهاية العنق قبل الصدر، مشيرا إلى أن الجمل الدليل يتم استخدامه لإقناع الجمال بدخول العنبر، لأن الجمال تهاب العنبر وترفض الدخول، ولا يتم ذبح الجمل الدليل .

واضاف مدير الشئون البيطرية بمجزر البساتين، لـاليوم السابع، أن ختم لحوم الجمال يكون بنفس لون ختم الأبقار والجاموس، وهو الأحمر، ويكون دائرى الشكل للعمر الصغير، ومربع للأعمار الكبيرة، ويتم الختم بعد الكشف على الجمل أكثر من مرة أولها الكشف الظاهرى، ثم الكشف بعد النحر والتجويف، من خلال فحص الأحشاء الداخلية للذبيحة، كالقلب والكبد والطحال، وإذا ظهر بأحدها مرض يتم إعدام الجزء المصاب حال عدم انتشار المرض فى الدم، وفى حالة إصابة اللحم بنفس المرض يتم إعدام الذبيحة كاملة.