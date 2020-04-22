شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عقارين في ضواحي الأقصر لظهور حالات مصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، عزل عقارين بضواحي المحافظة بناء على توصيات من مديرية الشؤون الصحية بظهور عدة إصابات بفيروس كورونا. والعقاران أحدهما بشارع السوق والآخر بمنطقة الكرنك القديم، حيث ينفذ السكان عزلاً إجبارياً بالمنزل لمنع الاختلاط بالمواطنين ما يحد من انتشار العدويى الفيروسية. وأصدر المحافظ التعليمات الفورية للجهات الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ العزل الإجباري بالعقارين. يأتي ذلك في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 3,490

تعافي 870

وفيات 264

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