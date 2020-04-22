شكرا لقرائتكم خبر عن خالفت قرار الغلق.. تشميع قاعة أفراح في شبرامنت بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت محافظة الجيزة شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام عدد من قاعات الأفراح بطريق المريوطية بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء بالغلق للحد من أي تجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مركز أبوالنمرس بشن حملات على المناطق محل الشكوي للتأكد من التزام قاعات الأفراح بقرارات الغلق ما أسفر عن ضبط إحد قاعات الأفراح غير الملتزمة بالغلق بشبرامنت بطريق المريوطية السياحي، حيث تم إلغاء فعاليات حفل الزفاف ورفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصة بالقاعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتشميع القاعة وذلك لمخالفتها الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ الجيزة نائبه السيد إبراهيم الشهابي بمتابعة دورية مع المراكز والمدن للتأكد من التزام كل المنشات بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، وجه نائب المحافظ بالتنبيه على كل القاعات المتواجدة بنطاق طريق المريوطية بالامتثال لقرار مجلس الوزراء وتعليمات اللواء المحافظ بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.