شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية من السعودية تقل 259 مصريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت رحلة استثنائية لشركة «مصر للطيران» إلى مطار مرسى علم، الأربعاء، قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها 295 مصريا لإخضاعهم للحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد الرحلة هي الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التي أقرتها الحكومة المصرية بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، حيث وصلت أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت، الثلاثاء، وعلى متنها 72 راكبا عالقين في لبنان.

ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصرين في عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.

من جانبه، قال كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر، إنه جار التعامل وتطبيق الإجراءات الصحية مع الركاب المصريين القادمين من السعودية، بعد تعقيمهم فور نزولهم من الطائرة، ودخولهم لتطبيق الإجراءات الوقائية في المطار في مجموعات.