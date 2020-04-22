شكرا لقرائتكم خبر عن «من فضلكم ساعدونا أكتر».. السيسي يتحدث عن إجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي جزء من كلمته التي ألقاها في افتتاح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالمحسمة في الإسماعيلية، للحديث عن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الرئيس في بداية الكلمة: «العالم ومصر جزء منه يواجه اختبارًا جديدًا، وهو مواجهة عدو خفي، أصبح يشكل تهديدًا وجوديًا للإنسانية بأسرها»، في إشارة منه إلى فيروس كورونا المستجد.

أضاف الرئيس: «أقول لكم بكل صراحة وصدق من حق الشعب المصري أن يفتخر بالقائمين على مواجهة هذا الفيروس ومحاصرته».

وأوضح أن «الجهود التي تبذل أمر يستوجب التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على قدرة الشعب والدولة المصرية»، مشيرًا إلى حرصه على تحقيق التوازن بين حماية المواطن من خطر الفيروس واستمرار عجلة الإنتاج.

وتابع: «يمكن تكون في تطورات متابعة الفيروس وتأثيره، إذا كنا حققنا نجاحا خلال الفترة الماضية مش عاوزين إن احنا خلال الأسابيع القليلة القادمة نفقد اللى احنا نجحنا فيه».

وقال: «داخل علينا شهر رمضان، وطبعا فيه ناس كتيرة هتبقى متحسبة، وبقول خلونا نقدر نتعامل مع الفيروس وتطوراته بالشكل اللى ميفزعش المصريين، وميوقعش فيهم خساير».

أضاف: «من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا اكتر وثقافة التباعد والتطهير والبعد عن التجمعات بالشكل اللى احنا نتمناه، سواء في وسائل المواصلات أو غيره ارجو انها تزيد الفترة اللى جاية علشان نفضل نحقق المعدل ما يعملش فينا اثر كبير، لو الامر تطور هنعمل إجراءات صعبة وقاسية اكثر من كده بكتير».

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واختتم الرئيس: «الحكومة ملتزمة بإعادة جميع العالقين في الخارج وعددهم 3500، إن شاء الله الجميع سيعود إلى مصر في أقرب فرصة، والتعامل مع بعض المواقف الإنسانية في دول الأشقاء».