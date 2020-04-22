شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتلقى خطابًا رسميًا من «الصحة» بشأن صيام رمضان في ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، خطابًا رسميًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يفيد نصًا بأنه لا يوجد أي ضرر على غير المريض بفيروس الكورونا المستجد من الصيام، ولا توجد أي أبحاث تثبت أي نوع من أنواع الضرر من الصيام على غير المصابين بالفيروس. وأكدت وزارة الأوقاف على أن «فريضة الصيام قائمة على الأصحاء (غير أصحاب الأعذار) كسائر الأعوام السابقة، وهو ما أكده الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء، وكل عام وأنتم بخير». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,490

تعافي 870

وفيات 264

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