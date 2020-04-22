شكرا لقرائتكم خبر عن «نبع الخير».. فيلم جديد من وزارة الدفاع في ذكرى تحرير سيناء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، فيلما جديدا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بوزارة الدفاع، تحت عنوان «نبع الخير» بمناسبة الذكرى 38 لتحرير سيناء وخروج آخر جندي إسرائيلي من الأراضي المصرية. وتضمن الفيلم ومدته 7 دقائق عرضًا لتاريخ سيناء كجزء غال وعزيز من التراب الوطني، وقدسيتها في الكتب المقدسة، والانتصارات التي تحققت على العدو الإسرائيلي وتحرير كامل التراب الوطني المصري من الاحتلال، كما ركّز على المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها شبه جزيرة سيناء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 3,490

تعافي 870

وفيات 264

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «نبع الخير».. فيلم جديد من وزارة الدفاع في ذكرى تحرير سيناء (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.