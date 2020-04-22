شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: كشفنا على 70 مليون مواطن في مبادرة فيروس «سي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس السيسي إن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس «سي» قامت بالكشف عن 70 مليون مواطن من الفيروس وتقديم الخدمة الطبية للمرضي، موضحًا أن هناك 430 ألف مواطن تم تقديم الخدمة الطبية العاجلة لهم.
أضاف، خلال افتتاحه لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالمحسمة في الإسماعيلية، الأربعاء، أنه تم الكشف على 6.5 مليون سيدة في مشروع دعم صحة المرأة وشراء أجهزة غسيل كلوي جديدة، موضحا أن تكلفة تلك المشروعات بلغ 10.5 مليار جنيه.
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