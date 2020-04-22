شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه رسالة إلى الأطقم الطبية: «نحن في حاجة إليكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر كانت حريصة على معالجة أزمة فيروس كورونا بشكل علمي ومتوازن للحفاظ على مكتسبات السنوات الخمس الماضية.

ووجه الرئيس، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، الأربعاء، رسالة إلى الأطقم الطبية العاملة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «أرجو أن تنتبهوا على أنفسكم، وأن تلتزموا بتعليمات الوقاية اللازمة من تطهير وتعقيم وغيره».

وحذر الرئيس من خطورة الإصابات والوفيات في صفوف الكوادر الطبية: «نحن في حاجة إليكم، ليس الآن فقط، فخسارتكم خسارة كبيرة لنا».