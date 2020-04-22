شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: الجمعة أول أيام شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطلعت دار الإفتاء المصرية، مساء الأربعاء، الموافق التاسع والعشرون من شهر شعبان لعام 1441 هجريا، هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريا، وذلك من خلال لجانها الشرعية العلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وأعلنت أن بعد غد الجمعة الموافق 24 أبريل الجارى غرة شهر رمضان لعام 1441 هجريا وذلك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم.

وقال الدكتور شوقى علام، في بيانه بهذه المناسبة: «استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام 1441 هجرية بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام 1441 هجرية الموافق 22 أبريل 2020 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية».

وأضاف مفتى الجمهورية: «وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجرية بِالعَيْن المجردةِ، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجرية، وأن يوم الخميس الموافق 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا».

وقال مفتى الجمهورية إن «مصر تلتزم في استطلاع أهلة الشهور الهجرية بمقررات مؤتمر جدة والتي أقرتها منظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات مجمع البحوث الإسلامية حول الضوابط المعتبرة في رؤية واستطلاع أهلة الشهور الهجرية».

واختتم مفتى الجمهورية: «وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».

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