شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: يجب الحفاظ على المياه من التلوث وزيادة الوعي بأهمية حمايتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري، إن وزارة الري تقوم بحماية جميع الموارد المائية منها مياه نهر النيل والمنشأت، حيث تم إنشاء 48 ألف منشأة، مشيرا إلى ان تكلفة الصيانة تتعدى 13 مليار جنيه سنويا.

أضاف «عبدالعاطى»، خلال افتتاح مشروعات تنموية في سيناء، الأربعاء، أنه يتم الآن عمل حماية للشواطئ، وخاصة المعرضة للغرق، موضحا أن هناك تحديات مائية تواجه الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه في خلال 30 عاما سيتم زيادة نسبة السكان 75 مليون نسمة، لافتا إلى أنه يؤدى إلى الإحتياج إلى نسبة مياه كثيرة، موضحًا أنه يجب الحفاظ على المياه من التلوث وزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية حمايتها.