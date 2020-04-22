شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكلف أجهزة الدولة بوضع ضوابط للصيد في البحيرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة المعنية بوضع نظام واضح وصارم للصيد في البحيرات، بما يسهم في توفير مشروعات الصيد الصغيرة مقننة وفقا لقواعد وشروط ومعايير محددة تضمن نجاح مثل هذه المشروعات. وكلف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية في الإسماعيلية، الأربعاء، وزارة الصناعة بوضع هذا النظام لمساعدة الصيادين في تنفيذه. الوضع في مصر

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تعافي 870

وفيات 264

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