شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية: 15 مليار جنيه تكلفة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة شرق قناة السويس يعد من أهم المشروعات التي نفذت خلال الفترة الأخيرة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعة بطاقة مليون متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من المياه.

أضاف، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصر المحسمة في سرابيوم، الأربعاء، أنه «تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 73 محطة تحلية مياه بجميع المحافظات الساحلية منذ 2014 من بينها 20 محطة على أرض سيناء»، لافتا إلى الانتهاء من 24 محطة بنسبة 65% بطاقة إنتاجية 600 مليون متر مكعب سنويا وتكلفة 13 مليار جنيه.

وأشار إلى تنفيذ 18 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي والزراعي وجاري تنفيذ 9 محطات بتكلفة 14.5 مليار جنيه، وأن المشروع نفذ بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه خلال 12 شهرا، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الكامل خلال تنفيذ المشروعات.