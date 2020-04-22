شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: توجيهات الرئيس كانت إحداث تنمية كاملة ومستدامة لربوع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التوسع الزراعى سيحقق النماء والخير لمصر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتنفيذ المشروعات في سيناء.

اضاف وزير الزراعة، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة بالإسماعيلية، الأربعاء، أنه ضح استثمارات بالمليارات وتم استغلال الطاقات البشرية بالزراعة وربط سيناء بالدلتا.

وأشار الوزير إلى أن توفير الموارد المائية والبنية التحتية ساهمت في تنمية سيناء الزراعية، وأن الوزارة استصلحت 270 ألف فدان صالحة للاستزراع في سيناء.

ولفت الوزير إلى أن توجيهات الرئيس كانت إحداث تنمية كاملة ومستدامة لربوع مصر مع ضرورة العمل على تغير وجه سيناء بالمشروعات الزراعية والتنموية بعد أن شوهتها الحروب على يد الإرهاب الأسود.

واشار إلى أن تكليف الرئيس للحكومة ومؤسسات الدولة للتكاتف من أجل إحداث تنمية شاملة وتنموية مستدامة على أرض سيناء، مؤكدا ان محاور التنمية الزراعية تعتمد على التوسع الأفقى في الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل فقرات المحصول والتوافق مع المناخ.

وتابع أن استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل اوسع والتوسع في المشروع القومى للزراعات المحلية.

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