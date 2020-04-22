شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب بإعطاء كل مزارع في سيناء حيازة مقننة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإعطاء كل مزارع في سيناء حيازة مقننة من وزارتي الزراعة والري والمحافظة.
أضاف السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف بالمحسمة في الإسماعيلية، الأربعاء، أن بيانات كل مزارع في سيناء يجب أن تكون مع الدولة، ويكون كل مزارع لديه كود، مؤكدًا أن المزارعين لن يواجهوا أي مشكلات بنقل زراعتهم.
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