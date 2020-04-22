شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «لو أزمة كورونا تطورت هنضطر نعمل إجراءات صعبة وقاسية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تتخذ كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد 19» بالتزامن مع استمرار عجلة الإنتاج.
أضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية في الإسماعيلية، الأربعاء، أن «الدولة تتعامل بطريقة علمية وبخطوات مدروسة مع أزمة كورونا».
تابع الرئيس: «صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، خلينا خلال الفترة المقبلة نهتم أكثر بثقافة التباعد الاجتماعي وعدم التجمعات».
مضى قائلًا: «لو فيروس كورونا تتطور هنضطر نعمل إجراءات صعبة وقاسية، لذلك أطلب من كل المصريين الانتباه والحرص أكثر خلال الأسابيع المقبلة».
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