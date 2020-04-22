شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: لولا ما تحقق من إنجازات فى مصر ما استطعنا الصمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار، إن ما شاهده اليوم من مشروعات يؤكد أن مصر عازمة على تنمية سيناء مهما كانت الأقاويل والشائعات، متابعا: "والرئيس السيسي قال إنها قضية أمن قومي والدولة حريصة على التعمير في إطار الخطة التنموية في مصر".

وأضاف مصطفى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى" ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة عازمة على مواصلة التنمية وهذا دليل على استمرار عجلة الاستثمار والتصدي لكورونا في توقيت واحد في ظل حجم مشروعات كبير لتمكين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في زمن قياسي.

وتابع، أنه في ظل إغلاق دول بالكامل مصر تعمل صباحا ومساءً فالتنمية ليست رفاهية بل طريق أساسي ومصر تعمل وتحارب الآثار السلبية لكورونا وما تحقق من إنجازات على مستوى الاقتصاد والمشروعات سيدعم موقف مصر الثلاثة شهور القادمة، وأتوقع أن يكون معدل النمو ما بين 3 لـ4% ولولا ما تحقق الفترة الماضية من إنجازات ما استطعنا الصمود.