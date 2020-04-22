شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن الحرب على العقارات المخالفة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تعلن الحرب على العقارات المخالفة.. «الوزراء» يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالشراء أو الاستئجار دون التأكد من الترخيص.. ويؤكد: لن يتم توصيل مرافق لها مستقبلاً.



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