شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق حملة نظافة مكبرة بأحياء المنطقة الجنوبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت محافظة القاهرة، حملة نظافة مكبرة بالمنطقة الجنوبية، تستهدف رفع مستوى الخدمة بالشوارع، خلال فترة حظر التجوال، شملت جميع أحياء جنوب العاصمة. وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على اصطفاف معدات النظافة، كما تابعت التزام العمال بارتداء أدوات الوقاية أثناء العمل، ووزعت حقائب تحتوى على أدوات الوقاية والمطهرات على العمال لحمايتهم من الإصابة بكورونا.

وأكدت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وضع خطة محكمة لمنع انتشار الوباء من بينها باستغلال فترة حظر التجوال للقيام بحملات نظافة وتعقيم وتطهير تشمل احياء المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه تم توفير أعداد كبيرة من عمال النظافة من حى البساتين 239 من عمال هيئة النظافة ومن عمال المتعهدين، ومن حى دار السلام قوة عمال 135من هيئة النظافة ومن المتعهدين.

وأضافت أن الحملة شملت في اليوم الأول لها نظافة شارع الجسر البراني دار السلام - الجزيرة الوسطي الجزائر الرئيسي - رش بشارع 306 - شارع النصر بعد مؤمن بي 50 متر- دار السلام شارع الجسر البراني بجوار مدرسة صلاح الدين- شارع بجوار مستشفي اليوم الواحد - عمارات النيابات بجوار الكوبري الدائرى - شارع الجزائر بعد عمارة الخولي - شارع العرائس العمومة - مساكن الضباط - بجانب مقوقف عرب المعادى - السرجة الشارع العمومى- أسفل الدائري - دار السلام شارع مجمع المدارس أمام شركة المياه - دار السلام شارع الفيومي - دار السلام شارع مصر حلوان الزراعي - شارع السعودية البساتين - ميدان صقر قريش البساتين - دار السلام كورنيش النيل قبل مطلع كوبري السلام الدولي، وذلك بإشراف من رؤساء الأحياء.

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