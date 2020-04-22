​وزير الشؤون الإسلامية​ السعودى:​ رفع أذان العشاء بمساجد المملكة فى رمضان بوقته

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد​ بالمملكة العربية السعودية،​ الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة ينص على تحديد موعد رفع الأذان لصلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك هذا العام 1441هـ، بوقته المعتاد كالأشهر الأخرى بدون تأخير في ظل إغلاق المساجد والجوامع مؤقتاً خلال شهر رمضان المبارك بسبب جائحة كورونا.



​وفى تعميم أصدره بهذا الشأن لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، نص على تحديد وقت رفع الآذان لصلاة العشاء برمضان دون تأخير كالأشهر الأخرى، إلحاقاً لتعميم سابق حول إيقاف إقامة الجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع وإغلاقها مؤقتاً بسبب جائحة كورونا والاقتصار برفع الآذان للصلوات.



وسأل الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في ختام التعميم المولى ــ سبحانه وتعالى ــ أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويجزيها عنا خير الجزاء وأوفاه.

ودشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمقر الوزارة بالرياض البرنامج الدعوي الإرشادي الرمضاني الذي تنظمه الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية والذي ينطلق يوم الثالث من شهر رمضان المبارك بمجموعة من المحاضرات العلمية والدعوية يقدمها نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والدعاة عبر البث المباشر بمنصات الوزارة بالتواصل الاجتماعي، وتناقش عدد من القضايا التي تهم المجتمع في الشهر الكريم.

وقال الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خلال كلمته ندشن هذا البرنامج الدعوي الرمضاني الذي يشارك فيه نخبة من أصحاب المعالي والمشايخ ، انطلاقا من دور الوزارة في بيان العلم، والدعوة وإليه، ودور المسلم في استثمار هذا الشهر الفضيل في العمل الصالح، وتحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ.

وأشار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج التي تقيمها الوزارة في شهر رمضان من خلال فروعها في مناطق المملكة، قياما بواجبها في الدعوة إلى الله ونشر قيم وتعاليم الإسلام السامية وفق منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تخصيص عدد من المحاضرات بالحديث عن آداب وأحكام الصيام وفضائل شهر رمضان وأهمية اغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات.

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وقدم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ختام كلمته في مراسم التدشين الشكر والتقدير لفضيلة مدير عام الفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، وكافة منسوبي الفرع على جهودهم المشكورة في الإعداد الجيد لهذا البرنامج، كما شكر كافة الجهات الداعمة لهذا العمل المبارك انطلاقا من التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تجسيدا لرؤية 2030 والتي تواكب الوزارة أعمالها لتحقيقها.