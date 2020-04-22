شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تصدير 44 ألف طن فواكه وخضراوات عبر الموانئ آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 33سفينة و30 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد، فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 72 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 165.705 ألف طن بضائع عامة بينها 44.200 ألف طن فواكه وخضراوات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوروبا واستيراد 279.115 ألف طن خشب وحديد وزيت وقمح وذرة.

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وكانت هيئة الموانئ أكدت أنه يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى، وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة 24%، حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات قد ساهمت فى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وقالت نيفين جامع إن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حالياً بسبب تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد، تؤكد نجاح جهود الوزارة ومجتمع الأعمال فى استمرار العملية الانتاجية للحفاظ على أسواق مصر التصديرية وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية فى تلبية احتياجات السوق المحلى، وذلك تنفيذاً لاستراتيجة الوزارة الهادفة إلى إحلال المنتجات المصرية محل مثيلتها المستوردة.