شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز توفر 120 ألف من المستلزمات الطبية ووجبات للطاقم الطبي بـ6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر- بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، أكثر من 120 ألف من المستلزمات الوقائية مثل الماسك الجراحي والجاون الطبي والنظارات الوقائية لدعم مستشفيات العزل والحجر الصحي. ووجهت ماكدونالدز مصر مجهوداتها من أجل دعم أطباء مستشفيات العزل والحجر الصحي ايماناً بدورها نحو المجتمع، لذلك لم تكتفي بتقديم الدعم بالمستلزمات الطبية فقط ولكنها حرصت علي تقديم الدعم المعنوي لأبطال الفرق الطبية من خلال تقديم وجبات لمستشفيات الحجر الصحي مرتين بالأسبوع ب6 محافظات مختلفة.

صرح ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر" أن مصر تمر حالياً بأزمة طارئة تستدعي منا التكاتف من أجل مواجهة وتخطي تلك الفترة الاستثنائية، لذلك كان من اللازم ان تقوم شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر بتقديم الشكر والتقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية عن طريق إمدادهم بالاحتياجات الأساسية التي ستساعدهم على القيام بدورهم الفعال للحفاظ علي حياة الملايين ومواجهه تلك الأزمة."

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وأضاف منصور:" كل ما نقدمه من دعم لمصر هو جزء صغير من رد الجميل لبلد نشأنا وعملنا بها وشهدت نجاحاتنا لذلك لقد قمنا بتبني مبادرات متنوعة في شركاتنا المختلفة من أجل خلق الدعم الكامل للدولة في مواجهة تلك الأزمة".

تأتى هذه المبادرة تضامناً مع جهود الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة التي يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تكاتف القطاع الخاص والمجتمع المدني لمجابهة التحديات التي يواجها المجتمع في ظل تلك الأزمة.