شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: حلمت بتكريك بحيرة المنزلة وبحيرات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكريك بحيرة المنزلة وبحيرات مصر حلمت بيها ليكم يا مصريين، موجها بعدم استخدام أحواض سمكية فى بحيرة المنزلة. وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة الإسماعيلية اليوم الأربعاء: "هنحلم ونجرى على حلمنا، وربنا يوفقنا للإصلاح، لأنه تعمير وبناء وتنمية وإصلاح في الأرض وليس إفساد أو تخريب".

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