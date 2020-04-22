شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: مشروعات السكة الحديد والمترو لم تتأخر بسبب تعطل القروض الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة النقل في بيان لها ما تردد عن تأخير تنفيذ مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق نتيجة تعطل القروض الدولية لقيام المؤسسات الدولية بإعادة ترتيب أولوياتها للتصدي لتداعيات انتشار "كوفيد-19"

وأكدت وزارة النقل أن كافة مشروعات الوزارة تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وان التواصل مع المؤسسات التمويلية المختلفة بشأن تمويل المشروعات المختلفة مستمر ويسير وفقا للجدول والإجراءات المتفق عليها بين وزارة النقل وهذه المؤسسات

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كان وزير النقل الفريق كامل الوزير أعلن، أنه تم البدء فى تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع ترانسماش هولدنج على خطوط هيئة السكك الحديدية المختلفة وذلك لمدة شهرين طبقا للاشتراطات الفنية وشروط الاختبار.

وأضاف وزير النقل أن اتفاقية القرض الخاصة بتوريد 1300 عربة دخلت حيز النفاذ من تاريخ 9/4/2020 وأن شركة ترانس ماش بدأت فى الإنتاج الكمى الفعلى لعربات الدرجة الثالثة ومنتظر شحن اول دفعة بنهاية شهر مايو 2020.

وأكد وزير النقل أن العربات الجديدة ستساهم بشكل كبير فى دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري وسيساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكفأ تتمثل فى تعظيم وتعزيز اسطول الهيئة بعدد 1300عربة ركاب، للوصول لمستوى خدمة أفضل فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحديث الشامل لمنظومة السكة الحديد.