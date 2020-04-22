الرئيس اللبنانى يعزى البابا تواضروس فى وفاة رئيس الطائفة القبطية بلبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس اللبنانى ميشال عون، برقية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، معزيا بوفاة رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية فى لبنان القس رويس الأورشليمى والذى وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز 59 عاما إثر نوبة قلبية.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن الرئيس عون أشاد في برقية العزاء بالمزايا والصفات التي كان يتمتع بها الراحل وسعيه إلى التقارب بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم.

والفقيد الراحل من مواليد محافظة المنيا في 24 ديسمبر عام 1961 ، وكان يحظى بتقدير واسع ومحبة كبيرة بين أبناء الجالية المصرية في لبنان وفي الأوساط اللبنانية المختلفة

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