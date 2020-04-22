شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ29 على التوالى.. وانتشار شرطى بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق، لليوم التاسع والعشرين على التوالى بكل ربوع الجمهورية حتى الساعة السادسة صباح غدٍ الخميس، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أى أخطار قد يتعرضون لها.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلاً من السابعة، حتى السادسة صباحًا، مع استمرار كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقًا.

ووجه رئيس الحكومة خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات، وذلك في إطار الوقوف جنبًا إلى جنب القطاع المدنى فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، ومساندته من خلال تسخير كل الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم البدء فورًا في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، التى لا تظهر عليها أية أعراض، إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد استعدادات مكثفة لاستيعاب أى أعداد يتم تحويلها إليها.