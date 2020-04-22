شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مستشفى النجيلة: "محدش طلب منى معلنش إصابتى بكورونا ومتحولتش للتحقيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجلية فى مطروح، أن أحد لم يطلب منه عدم إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قام بذلك من تلقاء نفسه بعد تخطيه المرحلة الصعبة، وأنه لم يتحول إلى التحقيق بسبب ذلك، قائلا: "لا أعلم من مصدر تلك الإشاعات التي تثار حولى".

وأضاف علام، عبر حسابه بموقع فيس بوك :"معلش أنا لازم أرد على الحته دى وياريت أى حد يشوف تعليق أو كلام لاى حد فيها يحط لينك ردى علشان مش طالبه استغلال لحاجه عاديه وبتحصل فى كل العالم وأنا عارف إنى معرض لكده من أول يوم".





وأوضح قائلاُ:"أنا محدش طلب منى أنى لم أعلن أنى مصاب أنا اللى طلبت من أول لحظة وأعلنت لما عديت المرحلة الصعبة وبقيت كويس ومحدش عاتبنى أو قالى ليه أعلنت ده حقى ومحدش نهائى أتكلم معايا فيه أو جادلنى فيه وليهم كل الشكر والتقدير فى دعمى فى القرارات دى.. أنا مطلبتش اثبات إنى مصاب واتمنع منى معرفش الناس جابت الكلام ده منين..أنا متحولتش للتحقيق ومش فاهم بردوا الناس جابت الكلام ده منين".

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وشدد على ضرورة التأكد من أي معلومات ، قائلاً:"يا ريت أى كلمه مطلعتش على لسانى متصدقوهاش ومحدش يستغل الخبر علشان ده مش وقته ولا وقت اختلافات خالص كلنا فى مركب واحد فبلاش نزايد على بعض وبلاش نطلع اشاعات.. زى مالناس احترمت انى مريض وليا كامل الحرية فى الاعلان أو أنى اخبى أنا بحترم حريه كل شخص مصاب وده حقه محدش يقدر يقول أنا فلان مصاب أو لا غير بمزاجه هو وليه كامل الحرية".

وتوجه بالشكر إلى من وجهوا له العديد من كلمات الثناء على فيس بوك ، قائلاً :"وشكرا لكل الناس اللى كتبت كلام حلو والله أنا متفاجئ من رد الفعل ده وأثر فيا جدا لدرجه البكاء ربنا يكرمكم.. بس كلمة بطل كبيره شويه ومستحقهاش البطل هو اللى ضحى بحياته غيرى الموضوع وصل معاه للموت فأنا مهما مريت بتعب أنا بقيت كويس متقارنش بيه..البطل هو كل دكتور وممرض وفنى فى مصر اتصاب فى شغله ونقل العدوى لأهله وحد منهم وقع قدامه واستحمل ومنهارش".

واستطرد :"البطل من قبل الكورونا بس الناس مكنتش واخده بالها هما كل مقدمى الخدمة الصحيه فى مصر لو الكورونا خطير ففى أمراض مميته بيتعاملوا معاها كل يوم والإصابة يعنى حياتك وقفت وانتهت دمتم بأمان والله هتعدى بس التزموا بالحظر والتعليمات وبلاش استهتر".