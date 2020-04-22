شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلق على صلاة التراويح وإغلاق المساجد برمضان: نحن أمام رأى دينى وطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية التزام المواطنين بإجراءات الحظر، قائلًا :" إن شاء الله إحنا بخير وسلام بس مزيد من الحرص خلال الفترة المقبلة".

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وعن الصلاة وأداء التراويح في المساجد، قال الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة، :"الفيروس من ربنا.. وربنا أراد أن يكون تأثيره على البشرية.. وأرجوا أن الناس فيما يتعلق بالصلاة في رمضان.. أن يتفهموا ان الرأي ليس دينيًا وفقهيًا فقط، بل رأى طبى ورأى دينى.. الاتنين مع بعض والمصلحة تقتضى ذلك.. وأن نكون موجودين وان نتحرك في عملية العزل وعدم الاختلاط بما فيها المساجد حتى الشهر القادم".

وتابع الرئيس: " إنشاء الله خير والفترة الجاية أفضل وربنا يكون موجود معانا ويساعدنا، لأننا نستحق المساعدة.. نحن في مصر كقيادة وحكومة تستحق المساعدة بمبادئها واخلاقياتها وحرصها على أمن وسلامة وتقدم أهلها.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".