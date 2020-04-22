شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب: مشروعات سيناء أمان وطمأنة للمصريين.. والدولة تخطط للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن العالم يعاني من أزمة فيروس كورونا، ولكن المصريين يجدون بلدهم صلبة ومتماسكة وتتحرك بشكل مخطط، مردفًا: "الدولة تخطط للغد".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما تقوم به مصر من مشروعات في سيناء يمنح المصريين اطمئنانًا وأمانًا.

وأردف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن اهتمام الرئيس السيسي بسيناء ليس بجديد، حيث إن أول مشروع قومي له كان قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يدرك جيدًا مكانة وقيمة سيناء .

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وأكد أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن إقامة مشاريع بسيناء بتكلفة 600 مليار جنيه ينم عن وعي الإدارة المصرية بأهمية سيناء .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس.

وأكد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هناك خطة قومية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2037، وإيجاد حلول مستدامة، مشيرًا إلى أنه القوات المسلحة تعمل على تنفيذ 73 محطة تحلية على جميع المحافظات الساحلية بينهم 20 محطة على أرض سيناء بطاقة 323 مليون متر مكعب سنويًا، وذلك منذ 2014 حتى اليوم، ليصل إجمالى مياه الشرب التى تم تحليتها 600 مليون متر مكعب سنويًا بتكلفة 26 مليار جنيه.