شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى يوم الأرض: سنبدأ قريبا فى إعادة فتح المتنزهات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء إن إدارته ستبدأ في إعادة فتح المتنزهات الوطنية مع تخفيف الولايات للقيود التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس التاجي.

وأضاف ترامب،"بفضل تقدمنا ​​الكبير ضد العدو غير المرئي ، يسعدني أن أعلن أنه تماشيا مع إرشادات إدارتي لفتح أمريكا مرة أخرى ، سنبدأ في إعادة فتح حدائقنا الوطنية والأراضي العامة ليتمكن الشعب الأمريكي من الاستمتاع بها".

وقال ترامب هذه التصريحات فى فاعلية غرس الأشجار في البيت الأبيض احتفالاً بيوم الأرض.

أغلقت خدمة المنتزه الوطني العديد من المواقع العامة في جميع أنحاء البلاد ، وفقًا لسلطات الولاية والسلطات المحلية ، للحد من انتشار الفيروس القاتل ، الذي أدى إلى مرض أكثر من 800000 شخص في الولايات المتحدة.

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كشف البيت الأبيض يوم الخميس النقاب عن المبادئ التوجيهية لمساعدة الدول والمقاطعات على صياغة خطط لبدء تخفيف قيود فيروسات التاجية وإعادة فتح اقتصاداتها. وقد أعلن العديد من المحافظين منذ ذلك الحين عن خطط للسماح بإعادة فتح بعض الشركات في الأسابيع المقبلة.

خلال تصريحاته يوم الأربعاء ، أشار ترامب لوزير الداخلية ديفيد برنهاردت ، الذي كان من بين مجموعة صغيرة من الحاضرين ، حول جدول زمني لإعادة فتح الحدائق. وأشار برنهاردت إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات بالتزامن مع خطط المحافظين.

قال ترامب إن الناس سيكونون سعداء للغاية. لديك الكثير من الأراضي لفتحها أيضًا. "