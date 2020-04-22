شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات الحكومة للتعامل مع حظر التجوال فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمتابعة التداعيات الخاصة بالفيروس ومستجداته وتناقش اللجنة خلال اجتماعها موقف حظر التجوال خلال شهر رمضان وتحديد ساعاته، وذلك فى ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، مع إحتمالية أن يتم الإعلان عن القرارات الجديدة غدا الخميس عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى.

وهناك عده سيناريوهات للحكومة فيما يتعلق بحظر التجوال فى رمضان، من بينهما تخفيف حظر التجوال ليبدأ من التاسعة أو العاشرة مساءا، وهناك سيناريو آخر باحتمالية الإبقاء على الحظر فى مواعيده الحالية، كما هو مع استمرار غلق الكافيهات والمحال التجارية والمولات والمراكز التجارية من الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مسبقا.

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وكانت وزيرة الصحة قد استعرضت خلال الاجتماع السابق تفعيل خدمة الصم والبكم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدريب موظفى الخط الساخن الخاص بالصم والبكم للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا والوقاية منه.

وكشفت الوزيرة عن إضافة بروتوكول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لمقدمى الخدمة الصحية، وفيما يتعلق بالدعم المادى والنفسى للأطقم الطبية بالمستشفيات، أوضحت وزيرة الصحة أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأمانة العامة للصحة النفسية؛ لتقديم الدعم النفسى للأطقم الطبية بجميع المستشفيات بشكل عام، وبمستشفيات العزل والحميات والصدر بشكل خاص، فيما قامت الوزارة بإيصال رسائل دعم نفسى وشكر للأطقم الطبية وخاصة بمستشفيات العزل والحميات، وكذا تم التواصل مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل تليفونيا لتقديم الدعم ومتابعة احتياجاتهم وحل أى مشكلات قد يواجهونها، كما نقوم بتلقى وتسجيل شكاوى واستفسارات الأطقم الطبية عبر خدمة الواتساب والإيميل وعبر تسجيل استمارة إلكترونية على صفحات التواصل الإجتماعي.

وقالت الوزيرة، إنه تم التعاون مع شركات القطاع الخاص التى رغبت فى دعم الأطقم الطبية ماديا ومعنويا بمستشفيات العزل مما ساهم فى تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية وازالة الضغوط النفسية عنهم.