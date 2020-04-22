شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسي يطلق اسم الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس السيسي يطلق اسم الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم النائب العام السابق الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.

الرئيس السيسي يطلق اسم الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم النائب العام السابق الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.

السيسي: لابد أن يكون هناك بيانات للمزارعين خاصة فى سيناء لتسهيل مهمتهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يجب أن يكون هناك بيانات لكل مزارع فى الأراضى الزراعية المقننة، موضحا أن كل مزارع موجود فى هذه المناطق الزراعية المقننة لابد أن يكون لديه بيانات لدى وزارة الزراعة من أجل تسهيل مهمته.

وزير الخارجية الأمريكى: الصين أخفت معلومات عن الصحة العالمية بخصوص كورونا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الصين أخفت معلومات عن فيروس كورونا عن منظمة الصحة العالمية.

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون رعاية المريض النفسى

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.

السيسى: السكة الحديد نهبت فى 2011.. وهيبة الدولة تأتى بتعاون الجميع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن السكة الحديد نهبت خلال فترة 2011، مضيفًا :"أقول ذلك للمصريين عشان ينتبهوا أن عودة الدولة وهيبتها أمر مشترك بين الدولة وأجهزتها مع الناس"، جاء ذلك خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس.

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من 12 إلى 20 ساعة.. ما أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم ؟

يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان، نهاية الأسبوع الجاري، حيث يبدأون فيه الصيام من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، لعدد ساعات يختلف من منطقة إلى أخرى حول العالم.

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 298 من المصريين العالقين بالسعودية

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى عن وصول رحلة استثنائية مساء اليوم الأربعاء قادمة من الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى مطار مرسى علم، تنظمها شركة مصر للطيران وتحمل رقم MS652، لإعادة المصريين العالقين، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

السيسى: "التنمية اللى عملناها فى سيناء عمرها ما كانت هتتعمل فى المدة دى"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية فى الإسماعيلية، إن البيوت البدوية التى بنيت فى سيناء بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة المنزل الواحد بلغ 3 ملايين جنيه.

المترو: مواعيد تشغيل شهر رمضان من 6 صباحا حتى بداية حظر التجوال

أكد أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن مواعيد التشغيل فى رمضان للخطوط الثلاثة ستبدأ من السادسة صباحا حتى بداية ساعات حظر التجوال المحددة حاليا من 8 مساء حتى السادسة صباحا، لافتة إلى أن الشركة ملتزمة بأى تعليمات تصدر من مجلس الوزراء بخصوص ساعات حظر التجوال.

الرئيس السيسي عن مقال كتب عن سيناء: أنفقنا 600 مليار جنيه لتنميتها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تكلفة المشروعات المتعلقة بسيناء تصل لـ600 مليار جنيه، تختص الهيئة الهندسية للجيش على نصف هذه التكلفة بواقع 300 مليار جنيه.

الرئيس السيسي للمصريين العالقين: "حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه يتابع أزمة العالقين المصريين في دول العالم وعددهم نحو 3500 عالق، مؤكداً أنه كلف الحكومة بإعتدة جميع العالقين المصريين إلي بلدهم مصر.

التعليم تعلن مشروعات الأبحاث التطبيقية لطلاب المدارس الفنية الصناعية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن مشروعات الأبحاث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفنى الصناعى بكافة شعبه وتخصصاته.

العقود الآجلة للنفط تواصل مكاسبها وخام برنت.. يرتفع دولارين بمقدار 10%

أكدت قناة سكاى نيوز فى خبر عجال لها، أن العقود الآجلة للنفط تواصل مكاسبها وخام برنت يرتفع دولارين أو بمقدار 10%.