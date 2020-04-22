شكرا لقرائتكم خبر عن "شريان أمل وحياة".. نفق الشهيد أحمد حمدى 2 طريق جديد للتنمية والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الفيلم الوثائقى "شريان أمل وحياة"، عن نفق الشهيد أحمد حمدى 2، وهو الفيلم الذى تم عرضه فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، خلال افتتاحه عدة مشروعات فى سيناء.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إن سيناء امتزجت رمالها الغالية بالدم المصرى الطاهر الذى سال دفاعا عن مصريتها، وقد تحملت الأجيال المتعاقبة جيلًا بعد جيل مسئولية الحفاظ على سيناء تلك البقعة التى تقدست أرضها المباركة بتجلى الذات الإلهية عليها".

وتابع الرئيس السيسى، خلال كلمته، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن دروب سيناء كانت نصرًا للعديد من الأنبياء والمرسلين، يا شعب مصر العظيم لقد مضت مصر فى سبيل استعادة سيناء مسارين متتاليين، مسار الحرب الذى أعاد جزءًا من هذه الأرض الطيبة والذى سار على دربه أبطال الجيش المصري.

وتابع السيسى: "الأبطال الذين خاضوا حربًا عسكرية أشبه بالمعجزة وهى حرب أكتوبر المجيدة، فأعادوا لمصر العزة والكرامة وللعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ، ثم جاء مسار المفاوضات التى لا تقل دراوة عن مسار الحرب خاضته مصر مستندة إلى خبرة الدبلوماسية".

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وأثناء افتتاح المشروعات قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إن الدولة قادرة تحط كتفها وتجهز البنية التحتية للزراعة فى سيناء"، موجها حديثه للمستثمرين، قائلا: "بدعو المستثمرين ورجال الزراعة هعملك مشروع زى الكتاب مبيقول ومتبخلش على المشروع".