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الصحة العالمية تزود مصر بأدوات الاختبار اللازمة لسرعة اكتشاف كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية، بمنطقة شرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية قد زودت مصر بأدوات الاختبار اللازمة لسرعة اكتشاف القاتل.

وقالت منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط عبر حسابها الرسمى بتويتر: " منظمة الصحة العالمية، قامت بتزويد مصر بأدوات الاختبار ودربت العاملين الصحيين على اختبار كوفيد 19بسرعة".


منظمة الصحة العالمية

 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش في الصين في أواخر العام الماضي ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في الأسبوع الماضي إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في إفادة صحفية في جنيف "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلا حيوانيا وأنه ليس فيروس تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر".

واضافت "من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني".

ومضت المتحدثة تقول إن من غير الواضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر لكن "من المؤكد" أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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